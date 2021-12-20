Суд установил виновность экс-главы Госстройнадзора Кузбасса по делу "Зимней вишни"

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Центральный районный суд Кемерова установил виновность экс-руководителя Госстройнадзора по Кемеровской области Танзили Комковой по делу о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня". Об этом пишет ТАСС.

Согласно приговору судьи, Комкова получила взятку от застройщика, а затем занималась отмыванием денег при строительстве ТРЦ.

"Комкова совершила финансовые операции и другие сделки с иным имуществом", – добавила судья.

Ранее Заводский районный суд Кемерова признал руководителей ТРЦ виновными в оказании небезопасных услуг и нарушении требований пожарной безопасности. Пожарных, в свою очередь, обвинили в халатности.

Трагедия в Кемерове произошла в 2018 году. 25 марта загорелся местный ТРЦ "Зимняя вишня". Очаг возгорания находился на четвертом этаже. Там были кинотеатр и детские игровые комнаты. В результате погибли 60 человек, большинство из которых – дети.