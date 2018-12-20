Директор консервного завода ФСИН получил срок за многомиллионные аферы

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Директора консервного завода ФСИН Павла Беликова приговорили к 8,5 года лишения свободы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, получении взятки, растрате и коммерческом подкупе, передает РИА Новости. Об этом рассказал пресс-секретарь Энгельсского районного суда Саратовской области Антон Трубин.

На скамье подсудимых находились также начальник отдела закупок ФГУП Сергей Сафонов, гендиректор ООО "Мастер-Кондитер" Андрей Аношин, коммерсанты Мгер Киракосян и Сло Иво. Их всех признали виновными.

Беликов, помимо срока в колонии строгого режима, получил штраф в 600 тысяч рублей. Киракосяну назначили 7,5 года с отбыванием в колонии строгого режима и 600 тысяч рублей штрафа. Аношину и Иво дали по 4 года в колонии общего режима с 300 тысячами рублей штрафа каждому, Сафонову – 4 года 2 месяца в колонии общего режима и 350 тысяч рублей штрафа.



По информации СК, в 2015 году Беликов при пособничестве Сафонова, Аношина и Киракосяна растратил более 65,7 миллиона рублей при закупках растительных жиров для предприятия. Делал он это, заключая фиктивные договоры.

Кроме того, Беликов получил от Киракосяна 30 миллионов рублей за совершение незаконных действий в своих интересах. А в 2016 году соучастники организовали поставки более дешевой продукции под видом своей по двойной цене. Общий ущерб составил свыше 40,9 миллиона рублей.