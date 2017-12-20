Гражданину Киргизии дали срок за призывы к теракту в Москве

20 декабря, 14:27
Фото: ТАСС/Михаил Метцель
23-летнего гражданина Киргизии приговорили к 12 годам колонии строгого режима за призывы в интернете к совершению теракта.
Осужденный был сторонником запрещенной в России международной террористической организации. С августа по сентябрь 2016 года он публиковал в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" записи, содержащие признаки возбуждения вражды и ненависти. К такому выводу пришли эксперты, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. C февраля по март 2017 года призывал в интернете двух жителей Кировской области устроить теракт в Москве. Речь шла о наезде на толпу людей на КамАЗе.
Ранее в Санкт-Петербурге арестовали людей, связанных с фигурантами дела о планируемом теракте в Казанском соборе. Их подозревают в незаконном обороте оружия. Всего по делу под стражу взяли пятерых человек.
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