Гражданину Киргизии дали срок за призывы к теракту в Москве

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

23-летнего гражданина Киргизии приговорили к 12 годам колонии строгого режима за призывы в интернете к совершению теракта.

Осужденный был сторонником запрещенной в России международной террористической организации. С августа по сентябрь 2016 года он публиковал в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" записи, содержащие признаки возбуждения вражды и ненависти. К такому выводу пришли эксперты, сообщает пресс-служба прокуратуры Кировской области. C февраля по март 2017 года призывал в интернете двух жителей Кировской области устроить теракт в Москве. Речь шла о наезде на толпу людей на КамАЗе.

Ранее в Санкт-Петербурге арестовали людей, связанных с фигурантами дела о планируемом теракте в Казанском соборе. Их подозревают в незаконном обороте оружия. Всего по делу под стражу взяли пятерых человек.