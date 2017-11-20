Суд оставил в силе приговор механику лифта в ЖК "Алые паруса"

20 ноября, 18:50
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Мосгорсуд принял решение оставить в силе приговор электромеханику компании "Лифт Гарант" Алексею Белоусову, который ранее был приговорен к 3,5 года колонии по делу о гибели женщины при падении лифта в ЖК "Алые паруса".
"Приговор оставить без изменения", – цитирует решение суда Агентство "Москва".
18 сентября Хорошевский суд приговорил Белоусова к 3,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к гибели человека. При этом гособвинение просило для Белоусова четыре года лишения свободы, а защита настаивала на полном оправдании подсудимого.
Чтобы доказать причастность Белоусова к гибели 36-летней женщины, следствие провело шесть экспертиз и изучило инструкции по обслуживанию лифтов в жилом комплексе. Кроме того, после возбуждения уголовного дела Ростехнадзор провел внеплановую проверку компании, обслуживающей лифты.
В начале октября защита Алексея Белоусова обжаловала приговор суда. Его адвокаты направили апелляционную жалобу с просьбой оправдать подзащитного "в связи с его непричастностью к совершению преступления".
14 января 2016 года из-за обрыва троса упал лифт в одном из корпусов ЖК "Алые Паруса" на Авиационной улице. Тогда погибла 36-летняя женщина. Подозреваемым стал механик Белоусов, незадолго до трагедии выполнявший работы по техническому обслуживанию лифта.
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