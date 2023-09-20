Басманный суд перевел двух обвиняемых в экстремизме студентов ВШЭ в СИЗО

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Басманный суд Москвы перевел студентов Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) Ивана Трофимова и Алину Олехнович, являющихся фигурантами дела об участии в экстремистской организации, в СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.

"Суд продлил Олехнович А. А. и Трофимову И. В., обвиняемым по статье "Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности", меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 24 декабря", – заявили в суде.

До этого студенты находились под домашним арестом, но апелляционная инстанция вынесла другое решение и предписала отправить молодого человека и девушку под стражу.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что Трофимов и Олехнович состояли в подпольном штабе организации "ФБК" (признан в РФ экстремистской организацией и ликвидирован) политика Алексея Навального (включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Отмечалось, что молодые люди были студентами факультета "Современное искусство" в НИУ ВШЭ.

До этого в Москве были задержаны двое мужчин, которых подозревают в создании и участии в деятельности экстремистского сообщества. Отмечалось, что в 2020 году группа граждан создала на юго-западе города ячейку запрещенной в РФ международной религиозной экстремистской организации и устраивали собрания.



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