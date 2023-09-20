Суд заочно приговорил журналиста Муждабаева к 6 годам лишения свободы

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Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил одного из руководителей крымскотатарского телеканала ATR Айдера Муждабаева к шести годам лишения свободы за призывы к терроризму. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Отмечается, что его признали виновным по части 2 статьи 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма"). Отбывать наказание он должен будет в исправительной колонии общего режима.

Помимо этого, его лишили права администрировать сайты на четыре года.

В июне 2020 года СК заочно предъявил обвинение Муждабаеву и объявил его в международный розыск. По данным следствия, находясь на территории Украины, обвиняемый разместил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) два текста с призывами к совершению насильственных действий и захвату с применением силы россиян, находящихся на Украине, для их последующего обмена на осужденного в России за террористические преступления Олега Сенцова.

До этого мужчина подвергся критике после его поста в социальной сети с призывом расстреливать тех, кто голосовал на выборах за президента Украины Владимира Зеленского.

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