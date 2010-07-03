Следствие просит продлить арест обвиняемому в шпионаже Полу Уилану

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Лефортовский суд столицы в конце текущей недели решит вопрос о продлении срока содержания под стражей обвиняемого в шпионаже Пола Уилана.

"Следователь уведомил меня, что заседание о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей назначено на 23 августа", – сообщил "Интерфаксу" адвокат обвиняемого Владимир Жеребенков.

Пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко подтвердила агентству, что ходатайство следователя уже поступило в суд.

Если вина Уилана будет доказана, то ему будет грозить наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гражданину четырех государств Полу Уилану, которого ФСБ обвиняет в шпионаже, продлили срок заключения под стражей до 29 августа. Заседание проходило в закрытом режиме.

Адвокат Уилана просил отклонить ходатайство об аресте. Он заявлял, что обвиняемый может находиться под домашним арестом и не намерен скрываться от следствия.

28 декабря 2018 года ФСБ задержала Уилана при проведении шпионской акции. Было возбуждено уголовное дело. При задержании Уилан имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

