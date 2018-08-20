СК попросил поместить под домашний арест главного специалиста РКК "Энергия"

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Следствие попросило поместить под домашний арест до октября главного специалиста департамента контрольно-ревизионной деятельности Олега Пыльнова, который является вторым фигурантом дела о мошенничестве в РКК "Энергия", передает Агентство "Москва".

Пыльнов признал свою вину.

Ранее суд арестовал до 16 октября обвиняемого в покушении на мошенничество бывшего заместителя генерального директора ракетно-космической корпорации "Энергия" Алексея Белобородова.

Следователи изъяли у Белобородова меченые купюры на сумму 500 тысяч рублей. Эти купюры ранее передали ему во время оперативных мероприятий, проведенных ФСБ.

Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени Королева – одно из ведущих предприятий космической промышленности РФ.