Суд арестовал подозреваемого в похищении девочки в Ростовской области

Фото: телеграм-канал "Следком"

Суд в Ростовской области арестовал мужчину, подозреваемого в похищении шестилетней девочки в Шахтах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судов региона.

"Постановлением суда от 20 июля 2023 года Гребенникову Ивану Анатольевичу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 29 дней", – говорится в сообщении.

Инцидент произошел в момент, когда девочка гуляла на детской площадке. Находившаяся с ней женщина ненадолго отвлеклась, после чего обнаружила пропажу ребенка. Позже выяснилось, что несовершеннолетняя покинула площадку в сопровождении неизвестного мужчины.

Пропавшую шестилетнюю девочку удалось найти путем изучения записей с камер видеонаблюдения. Ее обнаружили в доме подозреваемого.



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