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Американская прокуратура запросила полтора года тюрьмы для россиянки Марии Бутиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

Госвобвинитель также выразил надежду, что суд исполнит запрошенные рекомендации.

Марию Бутину задержали в прошлом году. Гражданка РФ призналась в сговоре с целью незаконной работы на российское правительство.

Бутина согласилась на сделку со следствием. Помимо этого, она отказалась от судебного процесса. Если бы Бутина поступила иначе, ей бы грозило многолетнее заключение.

Вскоре россиянку предложили депортировать в день вынесения приговора, 26 апреля.

