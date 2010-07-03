Заочный арест экс-депутата по делу Шестуна признали законным

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Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего подмосковного депутата, предпринимателя Бориса Криводубского в рамках дела о мошенничестве экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, передает РИА Новости.

Решение Басманного районного суда оставили без изменений. В начала марта Криводубского заключили под стражу на два месяца.

Адвокаты считают, что у следствия нет доказательств причастности Криводубского к делу. Кроме того, по словам защитников, нет оснований полагать, что он покинул страну из-за уголовного преследования. Уточняется, что бывший районный депутат находился за границей задолго до того, как им заинтересовались правоохранители.

Бывший депутат Серпуховского района, гендиректор ООО "Кругосвет" Борис Криводубский заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества. Он объявлен в международный розыск. По данным следствия, предприниматель скрывается в Израиле, а его дочь проходит обучение в Англии.

Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Согласно версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету достиг 64 миллионов рублей.

Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной уточнял, что у Шестуна есть имущество на сумму около 10 миллиардов рублей. Ведомство подало в суд иск об обращении всего этого имущества в доход государства.

По словам Куренного, Шестун является владельцем 676 объектов, из которых 565 – участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юрлиц. Помимо этого, ему принадлежит 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей.

Затем дело переквалифицировали в мошенничество, в нем появились Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Последний арестован заочно. Срок содержания в СИЗО Шестуна продлен до 13 мая.

Свою вину он не признал. Шестун утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.

Предприниматель Борис Криводубский, будучи депутатом муниципального района, за 2015 год официально задекларировал 340 земельных участков. Более 300 участков арестованы судом.