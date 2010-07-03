Заочный арест экс-депутата по делу Шестуна признали законным

Мосгорсуд признал законным заочный арест бывшего подмосковного депутата, предпринимателя Бориса Криводубского в рамках дела о мошенничестве экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, передает РИА Новости.
Решение Басманного районного суда оставили без изменений. В начала марта Криводубского заключили под стражу на два месяца.
Адвокаты считают, что у следствия нет доказательств причастности Криводубского к делу. Кроме того, по словам защитников, нет оснований полагать, что он покинул страну из-за уголовного преследования. Уточняется, что бывший районный депутат находился за границей задолго до того, как им заинтересовались правоохранители.
Бывший депутат Серпуховского района, гендиректор ООО "Кругосвет" Борис Криводубский заочно обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации имущества. Он объявлен в международный розыск. По данным следствия, предприниматель скрывается в Израиле, а его дочь проходит обучение в Англии.
Главу Серпуховского района задержали 13 июня 2018 года после обысков в его доме и в здании районной администрации. Согласно версии следствия, Шестун в 2008-2014 годах необоснованно передал частной компании четыре земельных участка, которые были перепроданы. Ущерб бюджету достиг 64 миллионов рублей.
Представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной уточнял, что у Шестуна есть имущество на сумму около 10 миллиардов рублей. Ведомство подало в суд иск об обращении всего этого имущества в доход государства.
По словам Куренного, Шестун является владельцем 676 объектов, из которых 565 – участки, оформленные на подконтрольные ему 40 юрлиц. Помимо этого, ему принадлежит 22 машины и две базы отдыха на 274 миллиона рублей.
Затем дело переквалифицировали в мошенничество, в нем появились Борис Криводубский и Сергей Самсонов. Последний арестован заочно. Срок содержания в СИЗО Шестуна продлен до 13 мая.
Свою вину он не признал. Шестун утверждает, что уголовное дело против него возбудили необоснованно, а все документы на аренду и передачу земельных участков соответствуют требованиям.
Предприниматель Борис Криводубский, будучи депутатом муниципального района, за 2015 год официально задекларировал 340 земельных участков. Более 300 участков арестованы судом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.