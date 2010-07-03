Экс-президент Крыма Юрий Мешков арестован

Центральный районный суд Симферополя назначил административный арест на двое суток Юрию Мешкову, который в 1994 году был президентом Республики Крым. Его признали виновным в неповиновении законному распоряжению или требованию полицейского, передает ТАСС.
Наказание по статье предполагает административный штраф в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Мешкова избрали президентом Крыма в феврале 1994 года. В марте 1995 года решением Верховной рады и президента Украины конституцию Республики Крым отменили, а должность президента упразднили.
В 1998 году начала действовать новая конституция Крыма. Республику Крым назвали Автономной Республикой Крым в составе Украины.
На днях Украина направила ноту протеста МИД РФ из-за посещения Путиным Крыма. Российское внешнеполитическое ведомство вернуло ее без рассмотрения. В сообщении указали, что никто не имеет права указывать российскому руководству, когда и как выстраивать график посещения регионов в собственном государстве.
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