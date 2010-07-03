Защита Керимова обжалует обвинение

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Защита Сулеймана Керимова обжалует "незаконное и необоснованное" обвинение, предъявленное сенатору во Франции. Об этом заявил РИА Новости помощник Керимова. По его словам, сейчас сенатор находится в Москве на рабочем месте.

20 марта французские власти обвинили Керимова в пособничестве уклонению от уплаты налогов с отягчающими обстоятельствами. Российского сенатора поместили под судебный контроль, что предусматривает уплату залога в 20 миллионов евро.

Сулеймана Керимова задержали в аэропорту Ниццы в ноябре 2017 года. Против него выдвинули обвинения в отмывании денег и неуплате налогов. По версии следователей, сенатор приобрел виллы на Лазурном берегу за 400 миллионов евро. Однако впоследствии французские правоохранители не нашли достаточно доказательств причастности Керимова к налоговым нарушениям.

Отмечается, что с момента ареста сенатору дважды позволили посетить Россию – в январе и мае 2018 года. А в конце июня апелляционный суд региона Экс-ан-Прованс принял решение прекратить дело. После этого Керимов смог вернуться в Москву.