Вышинского освободили из стеклянного "аквариума" в суде

Фото: ТАСС/Игорь Яшкин

Руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского выпустили из стеклянного "аквариума" в киевском суде. Тем самым ему дали возможность пообщаться с адвокатами, передает РИА Новости.

Дверь "аквариума" открыли после ходатайства защиты, сославшейся на статью 3 Европейской конвенции по правам человека. Прокуратура возражать не стала.

Отмечается, что на заседании присутствует уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По ее признанию, она приехала оценить физическое и моральное состояние Вышинского и посмотреть, как соблюдаются его права.

Под стражу руководителя портала взяли в мае 2018 года. Его подозревают в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Журналисту грозит до 15 лет тюрьмы.

Вышинский уже обращался за помощью к Владимиру Путину, пообещав, что откажется от украинского гражданства. Президент РФ назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что журналиста арестовали "за его прямую профессиональную деятельность".

Ранее Вышинского этапировали из Херсона в Киев. По словам адвоката, условия содержания журналиста были ужасными.