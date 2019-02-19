СК допросит женщину, подозреваемую в убийстве мужчины ножницами

Московские следователи установили личность женщины, подозреваемой в убийстве мужчины ножницами. В ближайшее время ее доставят на допрос в следственные органы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.
В ведомстве отметили, что следователи проверяют на причастность к преступлению 40-летнюю женщину.
19 февраля в квартире жилого дома по улице Академика Павлова было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения с колото-резаными ранениями лица, груди и спины.
По данным СМИ, мужчина и женщина распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. Подозреваемая нанесла своему обидчику не менее 20 ударов ножницами, после чего покинула квартиру. Она забрала стакан, из которого пила алкоголь, однако забыла обувь.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.