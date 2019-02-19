СК допросит женщину, подозреваемую в убийстве мужчины ножницами

Московские следователи установили личность женщины, подозреваемой в убийстве мужчины ножницами. В ближайшее время ее доставят на допрос в следственные органы, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по городу.

В ведомстве отметили, что следователи проверяют на причастность к преступлению 40-летнюю женщину.

19 февраля в квартире жилого дома по улице Академика Павлова было обнаружено тело мужчины 1959 года рождения с колото-резаными ранениями лица, груди и спины.

По данным СМИ, мужчина и женщина распивали спиртные напитки, когда между ними возникла ссора. Подозреваемая нанесла своему обидчику не менее 20 ударов ножницами, после чего покинула квартиру. Она забрала стакан, из которого пила алкоголь, однако забыла обувь.

