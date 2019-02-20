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15:45

Суд не стал отправлять под домашний арест модель Ольгу Синтюреву

суды

15:45

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Фото: канал Москва 24

Таганский районный суд столицы не стал отправлять под домашний арест модель Ольгу Синтюреву, которой инкриминируют соучастие в нападении на главу комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергея Жигарева. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Юлия Сухинина.

"Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия об изменении О. Синтюревой меры пресечения с подписки о невыезде на домашний арест и оставил меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", – сказала она, передает Агентство "Москва".

На депутата Сергея Жигарева напали в июле 2018 года. По делу о нападении был арестован Ибрагим Дудаев. В столице он дал показания против модели Ольги Синтюревой – бывшей девушки депутата. Девушку задержали ранее по подозрению в краже у депутата более 22 миллионов рублей.

9 июля 2018 года на улице Полины Осипенко преступник подошел к машине парламентария, открыл дверь, ударил его несколько раз, вытащил из автомобиля и продолжил избивать. Жигарев в это время находился в машине с 24-летней девушкой из модельного агентства. Злоумышленник после случившегося скрылся.

суды

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