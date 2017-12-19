Суд заключил под стражу подозреваемого в убийстве в московском автосервисе

19 декабря, 19:24
Фото: ТАСС/Юрий Машков
Столичный суд заключил под стражу мужчину, которого подозревают в убийстве знакомого в автосервисе на юге Москвы.
Как сообщила Агентству "Москва" старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова, тело 37-летнего мужчины обнаружили в здании автосервиса на Мелитопольской улице. Вскоре следователи установили личность подозреваемого – 45-летнего мужчины – и задержали его.
"В настоящее время в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение", – пояснила Иванова.
Она также отметила, что в ходе допроса задержанный признал свою вину.
Уточняется, что поводом для убийства, которое произошло 13 декабря, послужила ссора на почве личной неприязни. В результате погибший получил 45 колото-резаных ранений и скончался на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
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