Лидер "Христианского государства" останется под стражей до 23 февраля

19 декабря, 18:49
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Лидеру организации "Христианское государство – Святая Русь" Александру Калинину продлили арест до 23 февраля. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Мужчину обвиняют по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда".
"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Калинину до 23 февраля 2018 года", – цитирует пресс-службу суда ТАСС.
Уголовное дело в отношении Калинина возбудили после того, как подозреваемый пытался заставить руководство кинотеатров отказаться от показа фильма режиссера Алексея Учителя. Предполагается, что арестант угрожал применить насилие в отношении зрителей и причинить ущерб собственникам кинотеатров.
Калинин вину не признает и утверждает, что показ фильма затронул чувства верующих. Следствие вменяет Калинину организацию принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Кроме того, в отношении него возбуждено дело об экстремизме.
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