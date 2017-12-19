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Происшествия

19 декабря, 18:49

Лидер "Христианского государства" останется под стражей до 23 февраля

суды

Фото: ТАСС/Максим Григорьев

Лидеру организации "Христианское государство – Святая Русь" Александру Калинину продлили арест до 23 февраля. Такое решение принял Хамовнический суд Москвы. Мужчину обвиняют по делу об угрозах в связи с показом фильма "Матильда".

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок ареста Калинину до 23 февраля 2018 года", – цитирует пресс-службу суда ТАСС.

Уголовное дело в отношении Калинина возбудили после того, как подозреваемый пытался заставить руководство кинотеатров отказаться от показа фильма режиссера Алексея Учителя. Предполагается, что арестант угрожал применить насилие в отношении зрителей и причинить ущерб собственникам кинотеатров.

Калинин вину не признает и утверждает, что показ фильма затронул чувства верующих. Следствие вменяет Калинину организацию принуждения к совершению сделки или к отказу от ее совершения. Кроме того, в отношении него возбуждено дело об экстремизме.

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