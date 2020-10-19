Суд 22 октября огласит приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Замоскворецкий районный суд столицы в среду, 22 октября, огласит приговор обвиняемому в мошенничестве депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Оглашение приговора состоится в 14:00 22 октября 2020 года", – сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Представитель гособвинения попросила суд приговорить Шереметьева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и запретом смены места жительства, а также к штрафу в размере 2 миллионов 171 тысячи рублей.

Шереметьева обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. Парламентарию может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сам Шереметьев ранее заявил, что бывшая помощница депутата Ирина Кузнецова его оклеветала. Свою вину он отрицает.

Согласно обвинительному заключению, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года присваивал себе денежные средства, которые были направлены якобы на премии его помощнице Кузнецовой.

