Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

15:11

Суд 22 октября огласит приговор депутату Мосгордумы Шереметьеву

суды происшествия

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Замоскворецкий районный суд столицы в среду, 22 октября, огласит приговор обвиняемому в мошенничестве депутату Мосгордумы Олегу Шереметьеву. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Оглашение приговора состоится в 14:00 22 октября 2020 года", – сказала пресс-секретарь суда Валентина Норбах.

Представитель гособвинения попросила суд приговорить Шереметьева к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и запретом смены места жительства, а также к штрафу в размере 2 миллионов 171 тысячи рублей.

Шереметьева обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ. Парламентарию может грозить до 10 лет лишения свободы.

Сам Шереметьев ранее заявил, что бывшая помощница депутата Ирина Кузнецова его оклеветала. Свою вину он отрицает.

Согласно обвинительному заключению, депутат с ноября 2019 года по февраль 2020 года присваивал себе денежные средства, которые были направлены якобы на премии его помощнице Кузнецовой.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать