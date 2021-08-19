Суд в Москве вернул адвокату жалобу на арест обвиняемого в госизмене ученого Куранова

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Лефортовский суд Москвы отказался рассматривать жалобу на арест генерального директора, главного конструктора ОАО "НИПГС" ("Научно-исследовательское предприятие гиперзвуковых систем") Александра Куранова и вернул ее адвокату. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Жалоба на избрание меры пресечения Куранову была возвращена лицу, ее подавшему, поскольку ее подал адвокат, который не допущен к этому делу", – сказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что сам Куранов жалобу на арест не подавал.

Раньше сообщалось, что апелляционная жалоба на избрание меры пресечения Куранову в виде заключения под стражу поступила в суд. Позже Лефортовский суд Москвы арестовал подозреваемого в госизмене ученого до 9 октября.

По информации источника в правоохранительных органах, Куранова подозревают в передаче научных разработок представителям иностранных спецслужб. Он уточнил, что сотрудники ФСБ перед задержанием ученого провели обыски по местам его жительства и пребывания в Санкт-Петербурге, после чего сопроводили в столицу для избрания меры пресечения.

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