Житель Домодедова получил 24 года колонии за изнасилование и убийство пасынка

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Житель Домодедова приговорен к 24 годам колонии строгого режима за убийство восьмилетнего пасынка. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК России.

На основе собранных следователями доказательств суд вынес приговор 39-летнему мужчине. Его признали виновным по статьям "убийство малолетнего", "насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста" и "склонение к употреблению наркотических средств несовершеннолетнего". Судья назначил наказание в виде 24 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как установил суд, с августа по декабрь 2016 года мужчина неоднократно совершал с пасынком насильственные действия сексуального характера и заставлял мальчика принимать наркотики.

По данным следствия, в ночь с 1 на 2 декабря 2016 года отчим, будучи под воздействием наркотиков, зажал ребенку рот и нос, в результате чего мальчик задохнулся. Затем мужчина поместил тело пасынка в машину и отвез к обочине дороги близ кладбища в деревне Лямцино, где и закопал в снегу, уточнили в СК.

Ранее сообщалось, что в Москве арестован мужчина по подозрению в насилии над опекаемыми мальчиками. Как выяснили следователи, в июне 2016 года подозреваемый оформил опекунство над мальчиком, в отношении которого совершил насильственные действия, а потом вернул ребенка в социальное учреждение. Также стало известно, что в октябре 2018 года он совершил преступление по аналогичной схеме.