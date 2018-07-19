Мосгорсуд подтвердил законность ареста обвиняемого в гибели девушки при ДТП Исханова

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.

"Постановление Головинского суда оставить без изменения, апелляционную без удовлетворения", – цитирует судью Агентство "Москва".

Ранее Исханова арестовали до 20 августа. По версии следствия 31-летний мужчина сбил двух женщин у пешеходного перехода на улице Верхняя Масловка. Одна из пострадавших была беременна. Наталья Львова и ее ребенок скончались в больнице. Вторая пострадавшая несколько дней провела в коме.

Исханова задержали через неделю после ДТП. Отмечалось, что за год он 49 штрафов за нарушение правил дорожного движения.