Мосгорсуд подтвердил законность ареста обвиняемого в гибели девушки при ДТП Исханова

19 июля, 14:55
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Мосгорсуд признал законным арест бывшего сотрудника университета "Синергия" Михаила Исаханова. Его обвиняют в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека.
"Постановление Головинского суда оставить без изменения, апелляционную без удовлетворения", – цитирует судью Агентство "Москва".
Ранее Исханова арестовали до 20 августа. По версии следствия 31-летний мужчина сбил двух женщин у пешеходного перехода на улице Верхняя Масловка. Одна из пострадавших была беременна. Наталья Львова и ее ребенок скончались в больнице. Вторая пострадавшая несколько дней провела в коме.
Исханова задержали через неделю после ДТП. Отмечалось, что за год он 49 штрафов за нарушение правил дорожного движения.
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