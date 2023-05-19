Суд арестовал одну из фигуранток дела о продаже ребенка в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Суд арестовал уроженку Средней Азии Хуринсахон Арзиеву по делу о продаже ребенка в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Женщину обвиняют по статье о торговле людьми организованной группой. По данному делу ей грозит до 15 лет колонии. Тимирязевский суд Москвы принял решение заключить обвиняемую под стражу до 17 июля 2023 года.

Уточняется, что Арзиева просила избрать ей другую меру пресечения, однако суд ей отказал.

Известно, что 29-летняя женщина родила девочку 8 мая 2023 года в Твери. Впоследствии вместе с двумя женщинами 39 и 46 лет она приняла решение ее продать. Преступление они совершили 15 мая, а покупателем выступила женщина, которая действовала в рамках проводимого оперативного мероприятия.

Следственное управление СК по столице возбудило уголовное дело по статье о торговле людьми, совершенной организованной группой. Столичная прокуратура взяла под контроль установление всех обстоятельств преступления.

