Москвич предстанет перед судом за стрельбу по трамваю

Фото: скриншот видео ГУ МВД по Москве

Москвич, стрелявший из машины по трамваю, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

"Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего москвича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 ("Хулиганство") УК РФ", – говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".

По версии прокурора, молодой человек, двигаясь по улице Преображенский Вал, "беспричинно, из хулиганских побуждений" произвел не менее двух выстрелов из пневматического пистолета по трамваю, который следовал по маршруту № 11. В надзорном ведомстве отметили, что молодой человек осознавал, что находится в общественном месте с интенсивным движением транспорта, а также что из-за его действий могут пострадать случайные люди.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Преображенский районный суд Москвы.

В конце ноября 2018 года столичная полиция задержала подозреваемых в стрельбе по трамваю. Один из них рассказал, что находился со своим другом, у которого был пневматический пистолет. По словам другого задержанного, друг стрелял из травматического пистолета по трамваю. Подозреваемый уточнил, что это был его пневматический пистолет.

В результате случившегося никто не пострадал, трамвай отправился в депо. Против задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве.