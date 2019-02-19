Москвич предстанет перед судом за стрельбу по трамваю

Москвич, стрелявший из машины по трамваю, предстанет перед судом. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.
"Прокуратура Москвы утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 23-летнего москвича. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 1 статьи 213 ("Хулиганство") УК РФ", – говорится в сообщении ведомства, передает "Интерфакс".
По версии прокурора, молодой человек, двигаясь по улице Преображенский Вал, "беспричинно, из хулиганских побуждений" произвел не менее двух выстрелов из пневматического пистолета по трамваю, который следовал по маршруту № 11. В надзорном ведомстве отметили, что молодой человек осознавал, что находится в общественном месте с интенсивным движением транспорта, а также что из-за его действий могут пострадать случайные люди.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Преображенский районный суд Москвы.
В конце ноября 2018 года столичная полиция задержала подозреваемых в стрельбе по трамваю. Один из них рассказал, что находился со своим другом, у которого был пневматический пистолет. По словам другого задержанного, друг стрелял из травматического пистолета по трамваю. Подозреваемый уточнил, что это был его пневматический пистолет.
В результате случившегося никто не пострадал, трамвай отправился в депо. Против задержанных возбудили уголовное дело о хулиганстве.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.