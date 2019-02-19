Жириновский подал в суд на главу китайского бюро Financial Times

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил иск на миллион рублей к главе китайского бюро газеты Financial Times, британскому журналисту Чарльзу Кловеру. Причина – упоминание в его книге о связях Жириновского с КГБ, сообщает ТАСС со ссылкой на Останкинский суд Москвы.

Вначале иск заявляли к издательству ООО "Издательский дом "Фантом пресс". Позже в качестве третьего лица был привлечен Чарльз Кловер. Во вторник суд принял отказ истца об исключении издательства из исковых требований в качестве соответчика, оставив в иске Кловера.

"Чарльз Кловер был шеф-редактором Financial Times в Москве. В настоящее время он проживает в Китае, где является главой шеф-бюро международной деловой газеты", – сказала директор издательства "Фантом пресс" Алла Штейнман.

Жириновский просит в иске признать сведения из книги Кловера "Черный ветер, белый снег. Новый рассвет национальной идеи" порочащими честь, достоинство и деловую репутацию депутата.

Он также требует взыскать с автора книги миллион рублей компенсации морального вреда. В частности, Жириновскому не понравилась фраза на странице 253, где сказано: "Ходили слухи, будто бы Жириновский был агентом КГБ". Политик потребовал опубликовать опровержение этой фразы в любом СМИ.

Представители "Фантом пресс" назвали иск незаконным и необоснованным. Они попросили суд отказать депутату в удовлетворении исковых требований.

Судебное заседание назначено на 26 марта в 14:00 по Москве. Книга "Черный ветер, белый снег" посвящена истории русского евразийства. Она вышла в российском издательстве "Фантом пресс" в 2018 году.

Летом 2018 года лидер ЛДПР предложил подать к Евросоюзу иск на триллион евро за проведение эксперимента по строительству коммунизма в России. Жириновский считает, что ЕС должен заплатить народу за использование страны для этого эксперимента.