Суд решит судьбу девочки, которую биологический отец забрал у опекунов



Тимирязевский суд Москвы начал рассмотрение по существу дела об изъятии четырехлетней девочки из семьи опекунов ее биологическим отцом.

Заседание прошло в закрытом режиме. По словам корреспондента телеканала Москва 24, который находился возле здания суда, на процесс явилась биологическая мать девочки, которую лишили родительских прав четыре года назад.

С тех пор девочка жила в семье опекуна Ольги Кивет. На момент заключения договора опеки ребенку было чуть больше восьми месяцев. Установить ее биологического отца тогда не получилось: в свидетельстве о рождении в графе "отец" стоял прочерк.

Родной отец девочки объявился летом прошлого года. Олег Бурехин настоял на проведении генетической экспертизы, которая подтвердила его отцовство. После этого мужчина заявил о намерении забрать девочку.

Договор опеки с Ольгой был расторгнут в одностороннем порядке 3 ноября: именно тогда опекуна оповестили о том, что она должна вернуть ребенка родственнику. Ольга сочла такое решение органов опеки незаконным и оставила девочку себе.

Прошло чуть больше месяца, и 8 декабря в доме Ольги раздался звонок. По словам женщины, представители социальной службы заявили, что вскоре прибудут на срочный осмотр квартиры, в которой проживает четырехлетняя девочка.

Вместе с ними в квартиру вошел биологический отец малышки и буквально вырвал ребенка из рук опекуна. На записи, снятой в тот день, видно, как девочка плачет и просит не забирать ее у мамы.



Ольга Кивет опекун Один раз нам удалось ее увидеть. Она хотела подойти ко мне, но ее придерживали и не давали приблизиться. Она плакала, потому что хотела подойти.

Олег перевез дочь к своим родителям в город Покров Владимирской области. Ольга не раз наведывалась туда, чтобы хоть ненадолго встретиться с девочкой. Однако каждый раз получала отказ от Олега, который общался с ней только через закрытую дверь.

Во время перерыва корреспонденту Москвы 24 удалось пообщаться с биологической матерью девочки Еленой Сухоруковой. Она охарактеризовала Олега как агрессивного, пьющего человека.



Елена Сухорукова биологическая мать Он выпивал, надолго уходил в запой. Дочь нужна ему для того, чтобы получить квартиру. У него еще один мой сын, Даня. Как отцу-одиночке ему положена квартира.



Получить комментарий отца девочки на момент публикации материала редакции не удалось. Он отказывается общаться с журналистами, ссылаясь на то, что правда на его стороне. Кроме того, Олег не явился на заседание суда.

Несмотря на то что Ольга продолжает утверждать незаконность изъятия ребенка, суд, скорее всего, встанет на сторону биологического отца: он имеет полное юридическое право забрать девочку, так как она была не удочерена, а над ней была оформлена опека.