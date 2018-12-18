Кокорина и Мамаева планируют судить в январе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов

Следствие планирует направить в суд дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина для рассмотрения по существу в январе, сообщает Агентство "Москва".

По словам следователя, в ближайшее время следствие завершится, и скорее всего, будет направлено в суд в январе 2019 года. Он подчеркнул, что за первые два месяца было проведено большое количество следственных действий и допросов, шесть экспертиз, более десяти выемок.

18 декабря суд рассматривал жалобу на продление ареста спортсменам и двум другим фигурантам. Защита настаивала, что решение о заключении под стражу должно быть отменено, а фигуранты – выпущены из СИЗО. Жалобу отклонили.

Как сообщил во время слушания Александр Кокорин, проведенная следствием экспертиза оценила нанесенный им, Павлом Мамаевым и другими фигурантами дела ущерб автомобилю одного из потерпевших в 160 тысяч рублей. Футболист пообещал, что выплатит эти деньги, и сверх этого также покроет нанесенный моральный ущерб.

Ранее Тверской суд столицы продлил арест футболистам до 8 февраля. Под стражей спортсмены, брат одного из них и их общий друг оказались после того, как устроили две драки. Сначала компания избила водителя ведущей федерального телеканала, а затем повздорила с двумя сотрудниками Минпромторга.

В интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".

