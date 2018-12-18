Кокорина и Мамаева планируют судить в январе

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков, Антон Кардашов
Следствие планирует направить в суд дело футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина для рассмотрения по существу в январе, сообщает Агентство "Москва".
По словам следователя, в ближайшее время следствие завершится, и скорее всего, будет направлено в суд в январе 2019 года. Он подчеркнул, что за первые два месяца было проведено большое количество следственных действий и допросов, шесть экспертиз, более десяти выемок.
18 декабря суд рассматривал жалобу на продление ареста спортсменам и двум другим фигурантам. Защита настаивала, что решение о заключении под стражу должно быть отменено, а фигуранты – выпущены из СИЗО. Жалобу отклонили.
Как сообщил во время слушания Александр Кокорин, проведенная следствием экспертиза оценила нанесенный им, Павлом Мамаевым и другими фигурантами дела ущерб автомобилю одного из потерпевших в 160 тысяч рублей. Футболист пообещал, что выплатит эти деньги, и сверх этого также покроет нанесенный моральный ущерб.
Ранее Тверской суд столицы продлил арест футболистам до 8 февраля. Под стражей спортсмены, брат одного из них и их общий друг оказались после того, как устроили две драки. Сначала компания избила водителя ведущей федерального телеканала, а затем повздорила с двумя сотрудниками Минпромторга.
В интервью телеканалу Москва 24 жена Павла Мамаева Алана заявила, что ее супруг, как и другие участники потасовки, не должен сидеть за решеткой. Спустя некоторое время обвиняемый в хулиганстве спортсмен прислал ей цветы из "Бутырки".
Мосгорсуд рассмотрит апелляцию адвокатов о замене ареста Мамаева и Кокорина
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.