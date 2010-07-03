В России разрешили пропускать работу без разрешения начальства

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Верховный суд России разрешил гражданам РФ не выходить на работу по уважительной причине без разрешения руководства. О новом праве работающих людей сообщило РАПСИ.

Законодательная норма появилась из-за прецедента, связанного с делом жительницы Москвы против работодателя. Организация уволила женщину за прогул, хотя та предупредила о своем отсутствии по смс и попросила коллегу ее заменить.

Невыход на работу был связан с тем, что сотрудница была в больнице с ребенком. Впоследствии женщина предоставила работодателю медицинские документы, однако это не повлияло на решение руководства.

На сторону работодателя изначально встали в Бабушкинском районном суде Москвы и Мосгорсуде. Обе инстанции признали действия руководства женщины правомерными и указывали на то, что работник не получила согласие начальства.

Верховный суд РФ, в свою очередь, указал, что решение работодателя не является принципиальным фактором. Дело сотрудницы вернули на новое рассмотрение в первую инстанцию.

"Если сотрудник не вышел на работу по уважительной причине, да еще и принял меры для обеспечения рабочего процесса в его отсутствие, то увольнять такого работника нельзя", – указано в решении суда.

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