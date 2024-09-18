Суд отказался арестовывать замдиректора школы в Челябинске

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Центральный районный суд Челябинска отказался помещать под арест замдиректора школы № 68 по уголовному делу о нападении ученика на сверстников, передает РИА Новости.

"В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года обвиняемого <...> отказать", – сказала судья.

Замдиректора школы предъявлено обвинение по части 2 статьи 293 УК РФ ("Халатность").

16 сентября 13-летний ученик челябинской школы № 68 напал на своих одноклассников, вооружившись молотком, ножом и муляжом пистолета. В результате пострадали четыре человека – две девочки и мальчик в возрасте 13 лет, а также учительница биологии, которая смогла помешать напавшему.

В настоящее время двое детей остаются в реанимации после нападения, медики оценивают их состояние как стабильное. После произошедшего следствие завело дело по статьям "Организация убийства" и "Халатность".

В свою очередь, региональный СК установил, что охрана в школе № 68 осуществлялась формально. В учебном учреждении рамка и турникет не были подключены.

