Суд продлил аресты четырем фигурантам дела о пытках в колонии Ярославля

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Фрунзенский районный суд продлил аресты четырем сотрудникам УФСИН по Ярославской области, подозреваемых в соучастии в пытках заключенного, сообщает ТАСС.

Сардор Зиябов, Дмитрий Никитенко, Алексей Бровкин и Руслан Цветков пробудут под арестом до 20 декабря.

Видео с жестоким избиением заключенного ранее в июле опубликовали в СМИ. Инцидент произошел в июне прошлого года в исправительной колонии номер один в Ярославле. В отношении участников избиения возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий. Личности всех участников установлены.

Ранее сообщалось об отстранении от должности 17 сотрудников колонии. После скандала ФСИН организовала по всей стране специальные комиссии для проверки всех случаев применения насилия в колониях.

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