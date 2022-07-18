Экс-гендиректора "Югории" приговорили к 7,5 года колонии по делу о хищении средств

15:17
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Ханты-Мансийский районный суд Югры приговорил бывшего гендиректора ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова к 7 годам 6 месяцам колонии по делу о хищении средств. Об этом сообщает ТАСС.
"Обвинительный приговор, 7 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", – рассказал источник информагентства в суде.
Дело в отношении еще одного фигуранта, экс-гендиректора "Югории" Алексея Семенихина, было прекращено в январе 2022 года за истечением срока давности.
По версии следствия, Волков и Семенихин поочередно возглавляли ОАО "ГСК "Югория" и похитили 183 миллиона рублей за счет фиктивных договоров перестрахования. Им было предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса РФ ("Растрата").
В начале июля сообщалось, что МВД России завершило следствие по делу экс-замглавы ЦБ Константина Корищенко о растрате на 1,4 миллиарда рублей. Материалы были направлены на рассмотрение в Савеловский районный суд Москвы.
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