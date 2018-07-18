Суд не стал рассматривать вопрос об аресте подозреваемой в краже 22 млн Синтюревой

Пресненский суд столицы не стал рассматривать ходатайство следствия об изменении меры пресечения для модели Ольги Синтюревой, подозреваемой в хищении 22 миллионов рублей у депутата Госдумы от партии ЛДПР Сергея Жигарева, сообщает Агентство "Москва".

СК просил изменить подозреваемой меру пресечение с подписки о невыезде на арест. Сама модель на заседание не пришла, поскольку находится на стационарном лечении в одной из столичных клиник. Защита модели отметила, что уведомила следователя о болезни Синтюревой.

Ранее сообщалось о задержании Синтюревой по подозрению в краже у Сергея Жигарева более 22 миллионов рублей. 9 июля стало известно, что на улице Полины Осипенко преступник подошел к его машине, открыл дверь, ударил несколько раз, вытащил из автомобиля и продолжил избивать. Жигарев в это время находился в машине с 24-летней девушкой из модельного агентства. Злоумышленник после случившегося скрылся.

Кроме того, поступала информация о том, что депутат стал жертвой грабителей. Из апартаментов в отеле Marriott, которые он арендовал, исчезли 22 миллиона рублей. На камеры видеонаблюдения возле номера попала девушка, похожая на Синтюреву. Сама она заявила, что преступлений не совершала и собиралась расстаться с депутатом, узнав о его жене.