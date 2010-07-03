Суд вынес приговор жительницам Волгограда за фиктивные браки с иностранцами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Троицкий районный суд столицы вынес приговор москвичу и трем жительницам Волгоградской области. Они обвинялись в заключении фиктивных браков с иностранцами с целью их незаконной миграции в РФ. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

По данным прокуратуры, на суде было установлено, что в период с ноября 2015 года по март 2018 года подсудимые "организовали незаконное пребывание на территории РФ 11 иностранных граждан". Все они заключили фиктивные браки с жительницами Волгоградской области.

Столичный суд приговорил жителя Москвы к 1,5 годам колонии общего режима. Его сообщницам назначили наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Оформленные преступной группой документы на временное пребывание в России иностранцев были аннулированы.

Как выяснило следствие, в декабре 2015 года в Москве одна из обвиняемых вышла замуж за гражданина Вьетнама. Это позволило ему получить разрешение на временное проживание в России вне установленной квоты. Действуя и далее по аналогичной схеме, сообщники легализовали пребывание в стране еще десяти иностранцев – выходцев из Афганистана и Вьетнама. За услуги "фиктивных жен" иностранцы платили от 100 до 120 тысяч рублей.

УФСБ по Волгоградской области пресекло эту деятельность. Было возбуждено уголовное дело об организации незаконной миграции, совершенной организованной группой.