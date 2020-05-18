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Происшествия

16:29

Суд продлил арест матери, оставившей ребенка у станции метро "Парк Победы"

суды происшествия

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Мафтунахон Каримовой, которая оставила зимой младенца в подземном переходе у станции метро "Парк Победы", продлили арест до 12 июля. Решение принял Дорогомиловский суд столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Срок содержания под стражей в отношении Каримовой продлен до 12 июля 2020 года", – сообщила пресс-секретарь Анастасия Татаруля.

В материалах Мосгорсуда говорится, что соответствующее ходатайство следствия было рассмотрено и удовлетворено судом 7 мая.

Женщину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного статьей "Оставление в опасности".

Инцидент произошел 12 февраля. Прохожие обнаружили ребенка в снегу, на вид ему было 2-3 месяца. Младенца оперативно доставили в больницу. Впоследствии был инициирован розыск его родственников.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Мать ребенка задержали 13 февраля. 29-летняя приезжая призналась, что на поступок решилась из-за сложного материального положения.

Бросившая младенца у метро мать рассказала о мотивах поступка

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