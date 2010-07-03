Фото: снимок с видео СК РФ

Мосгорсуд проверит законность ареста фигурантов дела об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Апелляционные жалобы рассмотрит Мосгорсуд. Заседания пройдут 26 и 27 марта.

На скамье подсудимых находятся два человека: предполагаемый исполнитель Абдулазиз Абдулазизов и его сообщник 17-летний житель Санкт-Петербурга Кирилл Грунский. Их обвиняют в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконном обороте оружия (ст. 295 и ст. 222 УК РФ).

Евгения Шишкина была убита утром 10 октября в поселке Архангельское (Красногорский район, Московская область). Она занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.

По данным СМИ, заказчиком убийства является российский IT-специалист Ярослав Сумбаев, задержанный в ноябре 2018 года в Тбилиси. Он находился в розыске с 2015 года. На допросе он отверг причастность к убийству Шишкиной.

