Мосгорсуд проверит законность ареста фигурантов дела об убийстве следователя МВД Евгении Шишкиной. Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Апелляционные жалобы рассмотрит Мосгорсуд. Заседания пройдут 26 и 27 марта.
На скамье подсудимых находятся два человека: предполагаемый исполнитель Абдулазиз Абдулазизов и его сообщник 17-летний житель Санкт-Петербурга Кирилл Грунский. Их обвиняют в посягательстве на жизнь лица, осуществляющего предварительное расследование, и незаконном обороте оружия (ст. 295 и ст. 222 УК РФ).
Евгения Шишкина была убита утром 10 октября в поселке Архангельское (Красногорский район, Московская область). Она занималась расследованием преступлений, совершенных хакерской группировкой. Следователь не дожила до начала судебного процесса 19 дней.
По данным СМИ, заказчиком убийства является российский IT-специалист Ярослав Сумбаев, задержанный в ноябре 2018 года в Тбилиси. Он находился в розыске с 2015 года. На допросе он отверг причастность к убийству Шишкиной.
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