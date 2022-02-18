Суд заменил брату Навального условный срок на реальный

17:15
Фото: пресс-служба Тверского районного суда
Люблинский суд Москвы заменил брату Алексея Навального Олегу год условного срока на реальный. Решение пока в силу не вступило и может быть обжаловано, передает ТАСС.
Согласно решению суда, после задержания он будет направлен в колонию строгого режима.
Ранее ФСИН РФ попросила суд заменить условное наказание Олегу Навальному, обвиняемому в угрозе распространения коронавируса на несогласованной акции 23 января 2021 года, реальным сроком. Такое требование служба объяснила неисполнением наложенных на него обязанностей.
Согласно данным дела, Навальный в сентябре 2021 года улетел на Кипр. Он был объявлен в розыск.
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