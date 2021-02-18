В Новосибирске арестовали подозреваемого в убийстве одногруппника

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Студента одного из вузов Новосибирска 22-летнего Дениса Миллера подозревают в убийстве своего одногруппника. Молодой человек арестован Ленинским районным судом, сообщает RT.

Уточняется, что между молодыми людьми произошел конфликт из-за девушки. По предварительным данным, 16 февраля они находились на территории сквера образовательного учреждения. Между ними возникла ссора и, Миллер несколько раз ударил кухонным ножом своего 26-летнего одногруппника. Пострадавший скончался на месте.

Ранее сообщалось, что 24-летний москвич сломал нож при попытке зарезать мать. После этого злоумышленник начал избивать женщину, однако его оттащил другой мужчина. У женщины в больнице выявили закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головы, лица и рук.