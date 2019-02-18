Дело экс-исполнительного директора РФБ о мошенничестве рассмотрят в суде

Прокуратура Москвы утвердила обвинение по уголовному дело о мошенничестве в отношении бывшего исполнительного директора Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрия Домани. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего теперь уже бывшего сотрудника РФБ Д. Домани. Следственными органами он обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). Уголовное дело направлено в Чертановский районный суд для рассмотрения по существу", – сказали в пресс-службе, передает Агентство "Москва".
По данным следствия, Дмитрий Домани вместе с сообщниками экс-президентом РФБ Юлией Аникеевой и бывшим главным бухгалтером Михаилом Кочаряном похитили у организации почти 44 миллиона рублей.
В конце 2018 года Черногория экстрадировала в Россию бывшего исполнительного директора РФБ Дмитрия Домани. Тогда же сообщалось, что по информации следствия, во время работы в РФБ Домани заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями. Таким образом фкдерации был нанесен значительный материальный ущерб.
В ответ на обвинение Домани опубликовал открытое письмо, в котором обратился к генеральному прокурору России, обвинив руководство РФБ во главе с ее президентом Андреем Кириленко в нарушении общечеловеческой этики и использовании следственных органов как рычага давления. В июне 2018 года Домани запросил убежище в Черногории. Как заявил адвокат Дмитрия, процедура получения убежища в Черногории была инициирована, "так как из обвинительного акта московского суда видно, что речь идет о классической фальсификации и политических гонениях". До своего назначения на должность исполнительного директора РФБ Домани являлся одним из самых известных российских баскетболистов последнего времени.
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