Суд арестовал замглавы Сибирского отделения РАН

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Суд во Владивостоке арестовал до 8 апреля зампредседателя Сибирского отделения РАН по организационному развитию Ивана Благодыря. Он был в ответе за управление имуществом, передает ТАСС.

Благодыря задержали в Новосибирске и конвоировали на Дальний Восток. Ему вменяют обвинение по статье "Присвоение или растрата". Ходатайство об аресте заявило Шестое следственное управление СК РФ.

Благодырь является фигурантом одного уголовного дела с депутатом заксобрания Приморского края Виктором Милушем.

Иван Благодырь работал в СО РАН с 2017 года. До этого он был замминистра РФ по развитию Дальнего Востока. Многие годы он работал в структурах РАО "ЕЭС России".