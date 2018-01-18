Экс-депутата в Санкт-Петербурге приговорили за взятки к 3 годам колонии

Суд в Петербурге вынес приговор экс-депутату петербургского законодательного собрания Вячеславу Нотягу по делу о получении взяток. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, Нотяг, являясь депутатом законодательного собрания, с июня 2015 года по апрель 2016 года предложил представителю одной из компаний ежеквартально платить ему не мене 300 тысяч рублей. За это он обещал создать фирме благоприятные условия при строительстве. В общей сложности парламентарий получил около 1,2 миллиона рублей.

В результате Кировский районный суд Петербурга приговорил депутата к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в миллион рублей. Помимо этого, ему запрещено в течение трех лет занимать государственные должности.