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Происшествия

18 января, 14:15

Экс-главу Нацбанка Абхазии освободили по делу о хищении 28 млн рублей у Этуша

суды происшествия

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Мосгорсуд освободил из-под стражи бывшего главу Нацбанка Абхазии Даура Барганджия по делу о хищении денег у народного артиста СССР Владимира Этуша.

15 января постановление о продлении срока стражи отменили. Таким образом, суд отказал следствию в удовлетворении соответствующего ходатайствования.

59-летний уроженец Сухуми – давний знакомый Этуша. По данным следствия, он ввел артиста и его жену в заблуждение и предложил разместить средства на депозитном счете в Швейцарии. В 2013 году супруги доверили ему 530 тысяч долларов и 235 тысяч евро. Этими средствами он распорядился по своему усмотрению. Ущерб составил 28 миллионов рублей.

Уголовное дело возбудили 19 октября 2017 года по статье о мошенничестве. Под стражу мужчину заключили 25 октября 2017 года.

10 ноября стало известно, что деньги семье Этуша вернули. Позднее старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова подтвердила это.

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