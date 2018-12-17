Суд отклонил иск Цымбалюк-Романовской к адвокату Джигарханяна

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Перовский суд столицы отказался удовлетворить иск экс-супруги Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской к адвокату артиста Евгению Парфенову.

"Перовский суд отказал в удовлетворении исковых требований Цымбалюк-Романовской к Парфенову в полном объеме", – сообщил ТАСС представитель суда.

Цымбалюк-Романовская требовала компенсацию в размере трех миллионов рублей за клевету. Она подала в суд после того, как в одном в одном из интервью ее обвинили в подмене Джигарханяну лекарств от диабета сильнодействующими препаратами, чтобы артист вел себя "неадекватно".

15 января 2019 года Кунцевский суд Москвы рассмотрит еще один иск Цымбалюк-Романовской. Она требует от бывшего супруга компенсации за обвинения в воровстве.

Ранее суд приговорил экс-супругу Армена Джигарханяна к 200 часам обязательных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни. Помимо этого, она должна выплатить бывшему мужу 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Джигарханян и Цымбалюк-Романовская развелись в конце ноября 2017 года. По словам адвоката актера, между бывшими супругами остались имущественные споры.