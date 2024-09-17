Суд Москвы продлил арест шестерым обвиняемым в убийстве байкера в Люблине

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Басманный суд Москвы продлил арест шестерым обвиняемым по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора о парковке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда.

"Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Шахина Аббасова, Низами Аббасова, Бахтияра Аббасова, Шохрата Аббасова, Иссахана Аббасова и Нахида Гусейнова", – говорится в документе.

Арест был продлен до 18 декабря.

17 апреля в столичном районе Люблино 24-летний Ковалев сделал замечание 21-летнему Аббасову, который припарковал свой автомобиль на тротуаре у подъезда жилого дома. В ходе словесного конфликта водитель и еще несколько мужчин, которые его поддержали, устроили драку с Ковалевым.

Аббасов ударил байкера ножом и скрылся. Молодой человек был госпитализирован, однако через некоторое время умер в больнице.