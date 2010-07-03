Суд отменил штраф Utair за продажу 13 билетов матери двух детей-инвалидов

21:42
21:42
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Фото: depositphotos/sikaraha
В Ханты-Мансийском автономном округе суд отменил административный штраф авиакомпании Utair за продажу 13 билетов на рейс из Кургана в Москву матери двух детей-инвалидов из Хабаровского края, передает ТАСС.
"Законодательно перевозчику предоставлено право самостоятельного установления и применения тарифов, определения стоимости перевозки, которая может составлять двукратный размер тарифа, как в рассматриваемом деле, а потому данные действия перевозчика не могут быть вменены ему в качестве нарушения", – говорится в решении суда.
В феврале женщина вместе со своими сыновьями-близнецами приехала в Курган на операцию в центр имени Илизарова. Когда они возвращались домой, авиакомпания потребовала, чтобы мать приобрела 13 билетов для себя и двух детей, в итоге вместо 16 тысяч рублей она заплатила 60.
Как пояснили в Utair, один ребенок на носилках займет девять мест, а другой с гипсом на ноге – еще три. По словам женщины, деньги на обратную дорогу ей помогли собрать родственники. В том же месяце она получила компенсацию – средства возместила одна из компаний Хабаровска.
Уральская транспортная прокуратура оштрафовала авиакомпанию на 100 тысяч рублей по административным статьям и за неисполнение требований прокурора. Представители Utair заявили, что социальные службы не связывались с ними, чтобы обсудить условия перевозки маломобильных пассажиров.
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