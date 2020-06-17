22 июня начнутся прения сторон по делу режиссера Серебренникова

21:30
Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов
Мещанский суд Москвы 22 июня начнет прения сторон по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает ТАСС.
Судебное следствие объявили завершенным. В ходе прений гособвинение обнародует наказание, которое будет считать справедливым для обвиняемой стороны.
"Судебное следствие объявляю завершенным, прения сторон назначаю на 22 июня", – постановила судья Мещанского суда.
Дело "Седьмой студии" началось в 2017 году. Режиссера Кирилла Серебренникова обвинили в хищении 68 миллионов рублей. Считается, что количество и стоимость мероприятий в рамках проекта "Платформа" были завышены.
11 сентября 2019 года Мещанский суд поставил вопрос о возвращении дела "Седьмой студии" в прокуратуру из-за неустранимых нарушений в обвинительном заключении. Суд получил выводы новой финансовой, оценочной и искусствоведческой экспертиз. Эксперты пришли к выводу, что проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств. С подсчетом точных цифр эксперты испытали затруднения из-за отсутствия документации.
22 октября дело Серебренникова вернули в суд. В ходе слушаний он заявил, что тратил личные деньги на покупку реквизита для театрального проекта "Платформа", в хищениях при реализации которого его обвиняют.
19 ноября на пересмотр также было отправлено дело бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии". Министерство культуры РФ поддерживает иск и требует взыскать с подсудимых 133 миллиона рублей.
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заявила о завышении стоимости спектаклей
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