Гендиректор НАМИ подтвердил, что Мамаев его ударил

Фото: ИППТ СПбПУ и Агентство "Москва"/Кардашов Антон

Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подтвердил, что полузащитник ФК "Краснодар" бил его по лицу. Такое заявление он сделал в суде 17 апреля.

"Мамаев нанес удар рукой. Удар в подбородок и в очки. Потом Александр Протасовицкий применил удушающий прием, стал удерживать за шею", – передает слова Гайсина Агентство "Москва".

Он также заявил, что ему было не за что извиняться. Денису Паку тоже никто извинения не приносил, отметил Гайсин. Что касается пожатых рук и объятий, "даже вопроса такого не стояло". Вопрос о наказании Гайсин оставляет на усмотрение суда, исковых требований к подсудимым пообещал не заявлять.

Ранее Александр Кокорин заявил в Пресненском суде, что хотел бы помириться с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и загладить вину материально.

Пак рассказал суду, что компания спортсменов после конфликта, вопреки заявлениям стороны защиты, не пыталась примириться. Вопрос о степени наказания для них он оставил на усмотрение суда.

В октябре 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов. В центре Москвы они избили Виталия Соловчука и Дениса Пака. Пытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик автомобилей Aurus) Сергей Гайсин тоже пострадал.

Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", позже оно было переквалифицировано на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Спортсмены сейчас в СИЗО, Мосгорсуд отказался освободить их.

По этому уголовному делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть заявленных свидетелей.