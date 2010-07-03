Гендиректор НАМИ подтвердил, что Мамаев его ударил

Фото: ИППТ СПбПУ и Агентство "Москва"/Кардашов Антон
Гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, являющийся потерпевшим по делу о драке с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, подтвердил, что полузащитник ФК "Краснодар" бил его по лицу. Такое заявление он сделал в суде 17 апреля.
"Мамаев нанес удар рукой. Удар в подбородок и в очки. Потом Александр Протасовицкий применил удушающий прием, стал удерживать за шею", – передает слова Гайсина Агентство "Москва".
Он также заявил, что ему было не за что извиняться. Денису Паку тоже никто извинения не приносил, отметил Гайсин. Что касается пожатых рук и объятий, "даже вопроса такого не стояло". Вопрос о наказании Гайсин оставляет на усмотрение суда, исковых требований к подсудимым пообещал не заявлять.
Ранее Александр Кокорин заявил в Пресненском суде, что хотел бы помириться с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и загладить вину материально.
Пак рассказал суду, что компания спортсменов после конфликта, вопреки заявлениям стороны защиты, не пыталась примириться. Вопрос о степени наказания для них он оставил на усмотрение суда.
В октябре 2018 года Александр Кокорин, Павел Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий стали участниками конфликтов. В центре Москвы они избили Виталия Соловчука и Дениса Пака. Пытавшийся успокоить молодых людей гендиректор НАМИ (разработчик автомобилей Aurus) Сергей Гайсин тоже пострадал.
Было возбуждено дело по статьям "Хулиганство" и "Побои", позже оно было переквалифицировано на статью "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Спортсмены сейчас в СИЗО, Мосгорсуд отказался освободить их.
По этому уголовному делу будут допрошены 45 свидетелей. Защита считает, что в материалах содержится множество ошибок, а в обвинительное заключение попала только часть заявленных свидетелей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.