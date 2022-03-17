Сторонник ИГ приговорен к 19 годам заключения за подготовку теракта в Московском регионе

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Суд приговорил сторонника запрещенной в РФ террористической организации ИГ к 19 годам лишения свободы за подготовку теракта в Московском регионе. Об этом сообщает ТАСС.

Речь идет о приезжем из соседнего государства. Из 19 лет лишения свободы 3 года ему предстоит отбыть в тюрьме, а последующие 16 – в исправительной колонии строгого режима.

В феврале сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Калужской области, готовившийся по указанию боевиков запрещенной в России террористической организации ИГ. Боевики планировали атаку на одном объекте и в отношении сотрудников правоохранительных органов.