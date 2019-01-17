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17 января, 20:43

Суд арестовал экс-главу "Алкогольной сибирской группы"

суды

17 января, 20:43

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов

Тверской суд Москвы арестовал бывшего топ-менеджера "Алкогольной сибирской группы" Игоря Савельева по делу о мошенничестве. Он останется под стражей до 16 марта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В материалах дела указана сумма мошенничества в размере 215,5 миллиона рублей. Само дело связано с компанией ООО "Руско", где несколькими годами ранее работал подозреваемый.

На заключении под стражу настаивало следствие. На свободе подозреваемый мог воздействовать на свидетелей. Против ареста выступала прокуратура. Представитель ведомства настаивал на запрете определенных действий.

Савельева задержали 15 января. В этот день он прекратил трудовой контракт с "Алкогольной сибирской группы", объяснив это личными обстоятельствами.

суды

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