Метрополитен хочет подать в суд на пьяного пассажира

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Столичное метро планирует через суд добиться возмещения убытков из-за сбоя, который произошел по вине пьяного пассажира на Арбатско-Покровской линии 10 января. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подземки.

"Московский метрополитен намерен подать в суд на пассажира, который в вечерний час пик 10 января на станции "Арбатская" в состоянии алкогольного опьянения самовольно оказался на путях", – рассказал представитель метро. По его словам, предотвратить гибель пассажира удалось лишь благодаря профессионализму машиниста, который сумел остановить поезд, не причинив вреда человеку на путях. "Спасенного пассажира подняли на платформу сотрудники Службы безопасности и УВД на Московском метрополитене", – добавил собеседник агентства.

Перед тем, как обратиться в суд, метрополитен подсчитывает размер ущерба. В эту сумму, пояснили в подземке, включат затраты на обследования состава и путей после инцидента, на введение поездов в штатный график, а также оплату психологической реабилитации машиниста. "Осмотр подвижного состава, а также дополнительное обследование путевой инфраструктуры, чтобы выявить возможные дефекты, необходимы для обеспечения безопасности движения и комфорта пассажиров", – пояснили в пресс-службе метро.

Ранее сообщалось, что вечером 10 января на синей ветке метро произошел инцидент с пассажиром. Из-за этого поезда некоторое время ходили с увеличенными интервалами.