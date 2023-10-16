Суд не стал арестовывать замглавы СК по ТиНАО по делу о нелегальном бизнесе

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Басманный суд Москвы решил отправить по домашний арест заместителя руководителя отдела Следственного комитета (СК) РФ по ТиНАО Евгения Соснина по делу о незаконном ведении предпринимательской деятельности. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Суд постановил ходатайство об избрании меры пресечения Соснину Е. А. отклонить и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок два месяца", – говорится в сообщении.

Назначенный домашний арест Соснин будет отбывать в своей квартире в подмосковном Одинцове.

До этого Соснина задержали. Его подозревают в совершении преступлений по статье 289 и по части 2 статьи 165 УК РФ. Материалы в суд по делу предоставило следствие.

